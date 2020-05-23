Ağrı'da LGS Toplantısı
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Ağrı'da LGS Toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziranda yapılacak Merkezi Sınavla (LGS) ilgili toplantı yaptı.

Ağrı'da LGS Toplantısı
23.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:54

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziranda yapılacak Merkezi Sınavla (LGS) ilgili toplantı yaptı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı salonunda sosyal mesafe bırakma ve maske takma kuralına uyularak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında yapılan toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ve sınav merkezi okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"20 Haziranda ülke genelinde yapılacak Merkezi Sınav çok önemli. Malumunuz öğrencilerimiz kendi okullarında sınava gireceklerdir. Bunun için özel ve resmi tüm ortaokullarımız hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyecek şekilde tedbirlerini alacaklardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız. Taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan 8.sınıf öğrencilerimizi sınav günü evlerinden alıp sınav merkezine sınav bitiminde de aynı şekilde evlerine bırakacağız. Tabi bunu yaparken araçlarda yarı kapasite yolcu taşıma, sosyal mesafe ve maske takma prensiplerine herkes uyacaktır. Aynı şekilde okullarımız, sınav salonlarımız sınavdan önce dezenfekte edilecek, sınav günü havalandırılmış şekilde hazır hale getirilecektir. Öğrencilerimize ve tüm görevlilere sınav bina girişlerinde maske dağıtılacak ve eller dezenfekte edilecektir. Sınav güvenliği açısından da tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Biliyorsunuz bu sınavımız iki oturumludur. Bu iki oturum arasında öğrencilerin kaygılarını gidermek ve onlara rehberlik etmek için rehberlik öğretmenlerimizi görevlendireceğiz. Öğrencilerimizin rahat, huzurlu ve stresten uzak bir ortamda sınava girmelerini sağlamak ve süreci sağlıklı geçirmek adına hep birlikte çalışacağız"dedi.

Toplantı Şube Müdürü Kutbeddin Kaya'nın sunumu ve sorulan soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. Daha sonra ilçelerde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürleriyle İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya başkanlığında e-konferansla toplantı yapıldı. Toplantıda Merkezi Sınav uygulamaları (LGS) ile ilgili bilgiler paylaşıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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