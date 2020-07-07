Ağrı'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
- Ağrı'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
07.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:08
- Ağrı'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
AĞRI - Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatih Mahallesi mezbaha yolunda bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir kişi su kuyusuna inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yavru köpeğin kuyudan çıkarılma anı ekiplerce cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA