Ağrı'da kuyumcudan 12 milyon liralık hırsızlıkla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Ağrı'da kuyumcudan 12 milyon liralık hırsızlıkla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da kuyumcudan 12 milyon liralık hırsızlıkla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcudan 12 milyon lira değerindeki 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcudan 12 milyon lira değerindeki 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili çok kapsamlı çalışma yürüten polis, 5 zanlıyı gözaltına aldı, bir adreste arama yaptı.

Çalınan altın ve gümüşü arama çalışması ve 5 şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Dere yatağındaki binanın altından geçen kanalı kullanarak Turgay İsmailoğulları'na ait kuyumcu dükkanın zeminine ulaşan zanlılar, dükkana girmeden sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çalmıştı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, Cumhuriyet, Polis, Ağrı, Güncel, Haberler

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