Ağrı'da Kütüphane ve Okuma Salonu projesi
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Ağrı'da Kütüphane ve Okuma Salonu projesi

Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın korona virüs sürecini fırsata çevirerek hayata geçirdiği Kütüphane ve Okuma Salonu açılışı yapıldı.

Ağrı'da Kütüphane ve Okuma Salonu projesi
10.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:56

Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın korona virüs sürecini fırsata çevirerek hayata geçirdiği Kütüphane ve Okuma Salonu açılışı yapıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde daha önce Sanat Merkezi, Bireysel Sporlar Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Atletizm sahaları gibi asfalt, su deposu, cami taziye evi bakım onarımı gibi olağan hizmetler yapan Kaymakam Sarı, kendi tasarımı yada ikili ilişkileri sayesinde Eleşkirt'e kazandırdığı eserlere bir yenisi eklendi.

Yaptığı yeni binaların yanı sıra, eski, metruk, kullanılmayan ama sağlam binaları dönüştürerek israfı önlemesi ve çok az kamu kaynağı kullanması ile tanınan Kaymakam Sarı, bu kez Eleşkirt merkezinde yer alan ve daha önce vakıf binası olarak kullanılan binayı kütüphaneye dönüştürerek bu alandaki büyük bir eksikliği giderdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sarı, "Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize kendilerini ifade edebilecekleri, özgüvenlerinin gelişeceği, hayallerini gerçekleştirmek için uğraş verecekleri yaşam alanları yaratmaya çalıştık. Sanat merkezleri, spor merkezleri, spor salonları, sinema salonları, koşu pistleri yaparak onları hem önemsediğimizi gösterdik hem de gençlerimize olan güveni vurguladık. Tabi bu sanat, spor gibi sosyal çalışmaların yanında okul ve sınav başarısı da hayatın bir gerçeği. Çocuklarımızı her açıdan dengeli bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Özellikle okul başarısını attırmak isteyen, üniversite sınavlarına, meslek sınavlarına ya da KPSS gibi sınavlara hazırlanan oldukça fazla sayıda evladımız olduğunu fark ettik. Bunun yanı sıra meslek sahibi olupta ikinci bir üniversite okuyan, yüksek lisans gibi eğitimleri ve hedefleri olan bir o kadar yetişkin vatandaşımız olduğunu da gözlemledim. Bu alanda bu insanların kullanabileceği: güvenli, sıcak, iyi aydınlatılmış, konforlu ve modern bir yerleşkeye ihtiyacı olduğu çok netti ve kafamda bu projeyi de kurgulamaya başladım. Eski Kütüphane benzeri yere gittiğimizde çocukların battaniye sarılmış titreyerek ders çalıştıklarına, akan tavanın altına poşet falan koyarak suyu önlemeye çalıştıklarını görmek gerçekten çok üzücü ve benim ilçeme yakışmayan bir tabloydu doğrusu. Evlerde kalabalık olması, tek odada soba yanması, fiziki yetersizlikler nedeniyle uygun değil malumunuz. Aslında ben bu Kütüphane ve Çalışma Salonunu bir sene önce yapacaktım ancak; içinde memuru olmayan boş SGK binasına yine aynı Bakanlığa bağlı olan vakıfı taşıyıp hem bu güzel binanın kurtarılması hem de Eleşkirtli vatandaşlarımızın bu modern ve rahat binada hizmet alması elimizde olmayan sebeplerle gecikince, maalesef kütüphane içinde bir yıl kaybetmiş olduk. Ancak çok şükür Covid-19 salgını sürecini inşaat anlamında, kış şartlarına rağmen, kendi inşaat ekibimle fırsata çevirdik ve yaklaşık 650 metrekarelik birçok farklı bölümü olan bir yaşam alanı haline getirmeyi başardık. Binanın tasarımı, bölümlerin planlaması ve ana fikirler bana ait. Renk tercihleri, konumlandırmalar koltuk vb. tercihler İlçe Sağlık Müdürümüz tarafından belirlendi. Bina içinde: küçük çocuklarımıza yönelik bir Çocuk Kütüphanesi ve Zeka Oyunları Sınıfı, Kitap Danışma Ofisi, Gurup Çalışma Odası, Özel Okuma Odası, İnternet Erişim Odası, Okuma Salonu, Sınavlara Hazırlık Çalışma Salonu, Yönetim Odası, Mescit ve Kafeterya gibi alanlar bulunuyor. Hayalim küçük çocuğu ile gelen bir anneden, bir sınavlara hazırlık öğrencisine yada kitabı ve okumayı kendini geliştirmeyi seven herkese hizmet edecek bir alan olmasıydı. Şöyle düşünün bir öğrencimiz buraya geldiğinde ders çalışabilecek, internetten araştırması yapması gerektiğinde ücretsiz internete ulaşabilecek, rahat ve konforlu bir ortamda kitabıyla baş başa kalabilecek ve tüm bunları yaparken bir mola vermek istediğinde kitap kafemize geçip kahvesini yudumlarken yanında bir şeyler atıştırıp, tekrar ilgi alanına dönebilecek. ya da bir ödev hazırlamaları gerektiği bir sunum yapmaları gerektiğinde ona uygun odalarda çalışabilecekler zaman geçirebilecekler. Zeka oyunları Odasında minik yavrularımıza eğitimler verilebilecek. Kısacası anaokulundan, 65 yaşı da ki bir büyüğümüze kadar herkesin bir şeyler bulabileceği bir yer ortaya çıktı. Konum itibariyle ilçemizin tam ortasında ama bir o kadar da sessiz ve huzurlu bir mekan oldu. Kendi ekibimizle inşaat çalışmalarının yaptık, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade ediyorum. İç dizaynı yapan İlçe Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere katkısı olan diğer müdürlerimize, personellerimize, Maddi katkılarını aldığımız İl Kültür Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görev yapan mesai arkadaşlarımıza, başından beri çalışmalarımızı büyük bir heyecanla takip eden basın mensuplarımıza teşekkür ediyor; İnşallah bu alanın faydalı işlere imza atılan çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesine vesile olacak bir yerleşke olmasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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