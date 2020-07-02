Ağrı'da kurtların saldırısına uğrayan 40 küçükbaş hayvan telef oldu Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünde dağda kurtların saldırdığı 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünde dağda kurtların saldırdığı 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Yeltepe köyünde hayvancılık yapan Ali Güneş, kendisi ve komşusu Tevfik Güneş'in küçükbaş hayvanlarını gece dağda otlattıktan sonra dinlenmeleri için ahıra getirdi.

Sabah kalktıklarında hayvanlarının eksik olduğunu fark eden Ali Güneş ve köylüler, sürüden kopan koyun ve kuzularını bulmak için gece hayvanların otlatıldığı bölgeye gitti.

Dağlık alanda Güneş ve köylülerce yapılan aramada, 40 koyun ve kuzu kurt saldırısı sonucu telef olmuş halde bulundu.

Kaynak: AA