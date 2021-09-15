Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi - Haberler
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Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

- Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ağrı bünyesinde bulunan kuran kurslarının hizmete girmesiyle birlikte sınıflar çocuk sesleriyle şenlendi.

- Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi

AĞRI - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ağrı bünyesinde bulunan kuran kurslarının hizmete girmesiyle birlikte sınıflar çocuk sesleriyle şenlendi.

Ağrı'da 13 Eylül itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başlayan kuran kursları, yetişkin ve çocuklara ders vermeye başladı. Özellikle okul öncesi çağda olan çocukların yoğun katılım sağladığı kuran kurslarında bir araya gelen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bu kapsamda hizmet veren Zeki Aydemir Kuran Kursu'nu ziyaret eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

"Yavrularımıza hem manevi hem de kuran bilgilerini vereceğiz"

Çocuk yaşta sahip olunacak birçok güzel anının kuran kursları ve camilerden edinildiğini söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "6 Eylül itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Ağrı'daki kuran kurslarımızın kayıtları başlamış durumda. 13 Eylül itibariyle de kurslarımız fiilen hizmet vermeye başlamıştır. Kayıtlarımız 20 Eylül'e kadar devam edecek. Geriye dönüp baktığımızda birçok maceramızı camiye gittiğimiz kuran kurslarından anlatırız. ya da bu kurslardan aldığımız bilgilerle yaşamımızı, ibadetimizi sürdürmenin çaba ve gayreti içerisinde oluruz. Tabi ki Kuran-ı Kerim çok önemlidir. Allah'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu bir kitaptır. Peygamber efendimiz içinde kurandan bir şey olmayan harabe bir ev gibidir demiştir. Demek ki bizlerde müslümanlar olarak Allah'ın mesajlarını kendisine ibadet etmemiz için bir hayat tarzı olarak benimsemeliyiz. Bu nedenle bu kurslarımızda yavrularımız bizlere emanet. Biz bu emaneti en güzel şekilde koruyup kollayarak burada yavrularımıza hem manevi hem de kuran bilgilerini vereceğiz." İfadelerine yer verdi.

Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi

Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi

Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi

Ağrı'da kuran kursları çocuk sesleriyle şenlendi
İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri
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