Ağrı'da Kur'an ziyafeti programı

14.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:24

Ağrı'da İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Kur'an ziyafeti programı düzenlendi.



İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda yoğun katılımın olduğu Kur'an Ziyafeti programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, insanların dünya ve ahiret saadetleri için Kur'an'a sarılmaları gerektiğini kaydetti.



Konuşmasında Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili açıklayıcı bilgiler veren Topçu, "Hepinizin bildiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız bu Mevlid-i Nebi haftası teması olarak "Peygamberimiz ve Aile" konusunu belirledi. Bir kısım ailelerin çürümeye, bozulmaya yüz tuttuğu şu günlerde kayda değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Bizlerde Hz. Muhammed Mustafa'nın aile hayatını her platformda anlatma gayreti içerisinde oluyoruz. Kur'an, Cenabı Hakkın semadan göndermiş olduğu ve biz insanların sımsıkı sarıldığında bizi dünya ve uhva saadetine götüreceğini ifade eden bir kitaptır. Cenabı Hak amel etmeyi nasip eylesin." dedi.



İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun konuşmalarının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise düzenlenen programın insanların Hz. Muhammed'in ahlakı ile ahlaklandırması için vesile olmasını diledi. Karabulut'un konuşmalarının ardından Ağrı İl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Müdürü Kadir Meyvacı, Erzurum Palandöken Camii Müezzin Kayyımı Fatih Yılmaz, Erzurum Horasan Merkez Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Coşkun Kara, 2018 Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya İkinci ve Erzurum Palandöken Solakzade Camii İmam Hatibi Hafız Ali Turhan okudukları Kur'an tilavetleri ile dinleyenleri mest etti.



Düzenlenen programa davet edilen Horosan Merkez Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Hafız Coşkun Kara, 2018 Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya İkinci ve Erzurum Palandöken Solakzade Camii İmam Hatibi Hafız Ali Turhan, Yakutiye Lalapaşa Camii Müezzin Kayyımı, Palandöken Selimiye Camii Müezzin Kayyımı Hafız Fatih Yılmaz, Ağrı İl Müftülüğü Şube Müdürü Hafız Kadir Meyvacı, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İlçe Müftüleri, Camii müezzinleri kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA