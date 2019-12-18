Ağrı'da "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" yarışması düzenlendi
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Ağrı'da "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" yarışması düzenlendi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

18.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:06
Ağrı'da

'nın ilçesinde, "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 12 imam hatip orta okulundan katılımcıların olduğu yarışma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Yarışmada, Ağrı merkez Şehit Tuncay Doğan imam Hatip Ortaokulu öğrencisi Özlem Taştan birinci oldu.


Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.


Programa, Ağrı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol İsen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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