Ağrı'da "Kumandan" Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Haberler
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Ağrı'da "Kumandan" Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Ağrı'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Ağrı'da tiyatroseverlerle buluştu.

AĞRI (Bültenler) - Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kumandan" isimli tiyatro oyunu üniversite öğrencileri için sahnelendi.

Senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli Fahreddin Paşa'nın, İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesini ve Hz. Peygamber sevgisini konu alan oyun, İbrahim Çeçen Üniversite Osmanlı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

"Kumandan" adlı tiyatro oyununu; Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tugay Komutanı V.Albay Serhat Kasalak, Ağrı Vali Yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, protokol üyeleri yanı sıra 1300 'e yakın izleyici izledi.

Gösterimin sonunda Ağrı Valisi Dr.Osman Varol oyunculara çiçek takdim etti.

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