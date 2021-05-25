AĞRI'DA KOYUNLARINI OTLATIRKEN KAYBOLDU, GÖLDE CESEDİ BULUNDU
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AĞRI'DA KOYUNLARINI OTLATIRKEN KAYBOLDU, GÖLDE CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI merkez Otlubayır köyünde kendisine ait koyunları otlatırken kaybolan Muhammed Doğan (32) gölde ölü bulundu.

AĞRI merkez Otlubayır köyünde kendisine ait koyunları otlatırken kaybolan Muhammed Doğan (32) gölde ölü bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Otlubayır köyünün merasında koyunlarını otlatan Muhammed Doğan kayboldu. Çevredekiler tarafından en son saat 10.00 sularında merada koyunlarıyla görülen Doğan, yakınlarının araması sonucu bulunamayınca jandarmaya bilgi verildi. Çevrede yapılan araştırmada yağmur ve eriyen kar sularının oluşturduğu göl kenarında Muhammed Doğan'a ait olduğu belirlenen şapka, mont, sigara ve çakmak gibi bazı kıyafet ve eşyalar bulundu. Doğan'ın göle düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Doğan'ın bulunması için gölde botlarla, çevresinde de köpeklerle arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren aramalar sonunda bekar olan Doğan'ın cansız bedeni gölde bulundu.

Kadın erkek göle girerek Doğan'ın cesedinin taşındığı bota ağıtlar yakarak gitmeye çalışan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesi ardından Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılacak.

AĞRI'DA KOYUNLARINI OTLATIRKEN KAYBOLDU, GÖLDE CESEDİ BULUNDU
AĞRI'DA KOYUNLARINI OTLATIRKEN KAYBOLDU, GÖLDE CESEDİ BULUNDU
AĞRI'DA KOYUNLARINI OTLATIRKEN KAYBOLDU, GÖLDE CESEDİ BULUNDU
AĞRI'DA KOYUNLARINI OTLATIRKEN KAYBOLDU, GÖLDE CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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