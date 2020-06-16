Ağrı'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantı öncesi ateş ölçümü yapılarak muhtarlar içeriye alındı.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda konuşan Eleşkirt kaymakamı ve Hizmet Birliği Başkanı Gülhani Ozan Sarı, Kovid-19 salgını nedeniyle muhtarla önemli görev düştüğünü ve bulundukları köylerde örnek kişiler olması gerektiğini söyledi.

İl encümenlerinden Orhan Yazıcı ile Mustafa Mızrak, muhtarlardan ise Ferdi Polat ve Tarık Tanrıverdi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi olarak seçildi.

Kaynak: AA