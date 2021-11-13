Ağrı'da köy evlerindeki aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Ağrı'da köy evlerindeki aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da köy evlerindeki aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kuşburnu köyünde bazı evlerde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kuşburnu köyünde bazı evlerde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşburnu köyünde bazı şüphelilerin evlerinde uzun namlulu silah bulunduğunu belirledi.

Arama kararının üzerine 5 tim ile köye giden jandarma ekipleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde 2 kalaşnikof, 5 av tüfeği, 1 uzun namlulu tabanca, 5 kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 164 kalaşnikof fişeği ve 2 muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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