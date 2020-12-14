Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası
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Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası

14.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:56
Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında cami, konaklama yeri, nikah töreni, market ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 510 noktada denetim yapıldı.

Taksi ve toplu ulaşım araçlarını da denetleyen ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik yaptıkları çalışmalarda, karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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