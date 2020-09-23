Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası
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Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası

23.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:30
Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak düğün salonu işleten 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza kesildi, işletme de 10 günlüğüne kapatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak düğün salonu işleten 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza kesildi, işletme de 10 günlüğüne kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır kara yolunda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün salonunun işletme sahiplerini uyararak kurallara uyulmasını istedi.

İhlallerin devam etmesi üzerine takviye 3 ekiple olay yerine giden polis, işletme ve düğün salonu sahibi D.Ö hakkında idari yaptırım tutanağı tuttu.

Ekiplere karşı tehdit ve hakaretlerde bulundukları ileri sürülen D.Ö ile beraberindeki 4 kişi Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Adliyeye sevk edilen D.Ö ve Ü.Ö cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi de emniyette ifadeleri alınarak serbest kaldı.

5 kişiye 15 bin 750 lira ceza kesilrdi. Ayrıca düğün salonuna da 10 günlük kapatma cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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