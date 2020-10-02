Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
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Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi

02.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:24
Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çeşitli kurumlarca düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çeşitli kurumlarca düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, sivil toplum örgütleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, birlik ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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