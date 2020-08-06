Ağrı'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi Ağrı'da İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Ağrı'da İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde Kovid-19 denetimi yaptı.

Caddedeki vatandaşlara Kovid-19 salgınına karşı maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri noktasında uyarıda bulunan Varol ve Sayan, ardından iş yerlerini ziyaret etti.

Sayan ile esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 ile ilgili broşür dağıtıp bilgilendirmede bulunduktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Varol, yapılan denetimlerin amacının başarılı yürütülen sürecin aynı şekilde devam etmesi ve vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Devletin Kovid-19 tedbirlerini takip ettiğini göstermek istediklerini belirten Vali Varol, "Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hijyenin, sosyal mesafenin ve maske takmanın önemini hatırlattık. Esnaf kardeşlerimize de tedbirlere riayet noktasında onların işbirliğinin çok önemli olduğunu, başarıya ulaşacaksak hep birlikte ulaşabileceğimizi tekrar hatırlattık." ifadelerini kullandı.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve Belediye Başkanı Ramazan Yakut da iş yerlerini gezerek vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları, maske kullanmaları ve hijyen kurallarına uygun hareket etmeleri yönünde uyardı.

Kaynak: AA