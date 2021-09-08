Ağrı'da Kovid-19 sürecinde bir buçuk yıl kapalı kalan yurtlar yeniden öğrencilere kapılarını açacak

Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık bir buçuk yıl kapalı kalan öğrenci yurtları, yeni eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri hizmet vermesi için temizlenip onarılıyor.

Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık bir buçuk yıl kapalı kalan öğrenci yurtları, yeni eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri hizmet vermesi için temizlenip onarılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yurt dışından getirilen vatandaşların misafir edildiği ve yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan yurtlar, yeni eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerini ağırlamak için hazır hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 12 Eylül'de açılması planlanan yaklaşık 5 bin öğrenci kapasiteli 6 yurtta iç ve dış temizlik, dezenfeksiyon, bakım, onarım, tadilat ve peyzaj çalışmalarını hummalı şekilde devam ettirdiklerini belirtti.

Salgın döneminde yurt dışından gelen vatandaşları yurtlarda en güzel şekilde ağırladıklarını aktaran Çalgan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yeni dönemde öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yurtlarımızı en güzel ve en temiz şekilde öğrencilerimize hazırlıyoruz. Ailelerimizin akılları kalmasın, gençlerimize gözümüz gibi bakacağız. Onlara her türlü yaşanabilir ortamı sunmak için tüm personellerimizle gayretle çalışıyoruz. Gençlerimizin yurtlarımızda güzel ve başarı dolu yıl geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya