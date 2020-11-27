Kovid-19 kurallarını ihlal ederek kafede okey oynayanlara 58 bin 500 lira ceza

Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, yasak olmasına karşın bir kafede okey oynayan 65 kişiye 58 bin 500 lira para cezası uygulandı.