Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

04.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:18
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında çay bahçesi, kıraathane, kafe, nikah salonu, restoran, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 510 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetime tabi tuttu.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

İlgili Haberler

Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Osman Durmuş Fahrettin Altun
Magazin Danla Bilic Ajda Pekkan Burak Özçivit Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Adem Ljajic Josef De Souza Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:20:43. #1.14#
title