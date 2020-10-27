Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

27.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:03
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında cami, restoran, kafe, çay bahçesi, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 502 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetleme yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Sevim Emre Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Yücel İldiz Eddie Newton Alper Ulusoy Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 22:04:38. #1.14#
title