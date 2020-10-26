Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye para cezası

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ekipler, spor salonu, cami, çay bahçesi, kuaför, restoran, pazar yeri, kıraathane ve kafe gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 447 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez