Ağrı'da Kovid-19 kapsamında parklar dezenfekte edildi Ağrı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre haftada 1 gün sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için parkların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ağrı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre haftada 1 gün sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için parkların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunan ve haftada bir gün 11.00 ile 15.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek çocuklar için parklarda dezenfekte işlemi yapıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise özel olarak oluşturulan ekiplerin, il merkezinde parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA