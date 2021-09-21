Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara bulundu - Haberler
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Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara bulundu

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara bulundu

Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne kaçan araç ekiplerce takibe alındı.

Kovalamaca sonucu Başçavuş köyü yakınlarında durdurulan araçtaki aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2500 karton sigara ele geçirildi.

Sürücü A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağrı'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta gümrük kaçağı sigara bulundu - Haberler
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