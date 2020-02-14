Ağrı'da korsan taksicilere ceza
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Ağrı'da korsan taksicilere ceza

Ağrı'da korsan taksicilik yapan 5 kişiye para cezası verildi ve şahıslar 60 gün süre ile trafikten men edildi.

14.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:25
Ağrı'da korsan taksicilere ceza

'da korsan taksicilik yapan 5 kişiye para cezası verildi ve şahıslar 60 gün süre ile trafikten men edildi.


Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde toplamda 5 araca Trafik İdari Para Cezası düzenlenmiş ve taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan bu araçlar 60 gün süre ile trafikten men edilmiştir. Korsan Taşımacılık ile mücadelemiz devam edecektir" denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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