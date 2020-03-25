Ağrı'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
Ağrı'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerini broşürlerle bilgilendirdi.
25.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:24
Ağrı'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerini broşürlerle bilgilendirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge çerçevesinde, üzerinde salgına karşı alınması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler ildeki esnafa dağıtıldı.
Broşürlerde, salgına karşı uygulanması gereken koruyucu tedbirler ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken konular yer alıyor.
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Kaynak: AA