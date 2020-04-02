Ağrı'da koronavirüs önlemleri kapsamında işlek caddelerde önlemler arttırıldı Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlek caddelere giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlek caddelere giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ve diğer caddelerin giriş çıkışlarına bariyerler kurulurken vatandaşların ateşleri sağlık ekiplerince ölçüldükten sonra caddelere alınıyor.

Öte yandan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için sıkı çalışmalarını sürdürerek aralıksız bir şekilde halkı anonslarla sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde uyarıyor. Ancak alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekiyor. - AĞRI

Kaynak: İHA