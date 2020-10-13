Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

13.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:32
Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, cami, kafeterya, restoran, kafe, spor salonu ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 478 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetlemelerde bulundu.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik yapılan denetimlerde görev alan ekipler, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Erkan Kandemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Özgü Namal Hatice Çarpar Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız İzmir Apple Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 22:34:13. #1.15#
title