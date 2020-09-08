Ağrı'da koronavirüs ihlallerine ceza yağmaya devam ediyor
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Ağrı'da koronavirüs ihlallerine ceza yağmaya devam ediyor

Ağrı'da korona virüs denetimlerinde kural ihlalinde bulunanlara ceza yağmaya devam ediyor.

Ağrı'da koronavirüs ihlallerine ceza yağmaya devam ediyor
08.09.2020 21:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:22

Ağrı'da korona virüs denetimlerinde kural ihlalinde bulunanlara ceza yağmaya devam ediyor. Ağrı'da korona virüs denetimlerinde 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası verildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada 124 personelin katılımıyla 550 iş yerinin denetlendiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 248 personelin katılımıyla 104 ticari taksi ile 159 toplu taşıma aracında denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde evde karantinada olması gereken 4 kişinin evde olmadığı tespit edilmiş ve 3 bin 150 şer liradan toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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