Ağrı'da korkutan yangın
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Ağrı'da korkutan yangın

Ağrı'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da, sabah saatlerinde bir evin kilerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ağrı'da, sabah saatlerinde bir evin kilerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Kazlı köyünde bir eve ait kilerde sabah saat 5 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi durumu fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği kilerde bulunan çok sayıda eşya ise kullanılamaz hale geldi. - AĞRI

Ağrı'da korkutan yangın
Ağrı'da korkutan yangın
Ağrı'da korkutan yangın
Ağrı'da korkutan yangın
Ağrı'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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