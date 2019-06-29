Ağrı'da korkutan yangın

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıcay ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın ilçede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Taşlıçay Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken beyaz eşya dükkanının çatısında maddi hasar oluştu.

İşletmenin yan tarafında bulunan ekmek fırını bacasından yangının kaynaklandığını belirten işletme sahibi Hacı Şahin Yıldırım, "İtfaiye ve ilçe halkının destekleriyle yangın kontrol edildi, herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA