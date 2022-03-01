Ağrı'da köpeğin saldırdığı su samuru telef oldu
AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, köpek saldırısında telef oldu.
TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, köpek saldırısında telef oldu.
İlçeden geçen derenin yakınlarındaki su kanalından karaya çıkan su samuru, köpek saldırısına uğradı.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yarım metre uzunluğundaki su samuru telef oldu.