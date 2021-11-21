Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

AĞRI (İHA) - Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

AĞRI - Ağrı'da hayvan dolu ahırla bitişik olan kömürlükte yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Ozanlar Köyü'nde bulunan ve içinde hayvanların da bulunduğu ahırla bitişik olan kömürlükte bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alabildi. Yangında ahırda bulunan hayvanların zarar görmediği bildirildi.