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Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu Ağrı'da hayvan dolu ahırla bitişik olan kömürlükte yangın çıktı.

AĞRI (İHA) - Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

AĞRI - Ağrı'da hayvan dolu ahırla bitişik olan kömürlükte yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Ozanlar Köyü'nde bulunan ve içinde hayvanların da bulunduğu ahırla bitişik olan kömürlükte bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alabildi. Yangında ahırda bulunan hayvanların zarar görmediği bildirildi.

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika... Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

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