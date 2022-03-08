Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden "en güçlü kadın" temalı etkinlik - Haberler

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Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden "en güçlü kadın" temalı etkinlik

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da Kızılay gönüllülerinden

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "en güçlü kadın" temalı etkinlik düzenledi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da Kızılay gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "en güçlü kadın" temalı etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kentin farklı bölgelerinde kadınlarla röportaj yaparak onlara, "Dünyanın en güçlü kadını hakkında bilginiz var mı, nasıl olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

Gönüllüler, ardından "Dünyanın en güçlü kadınını görmek ister misiniz, şimdi arkanızda desem" sözü üzerine arkalarına dönen kadınlar, kendilerini aynada görünce şaşkınlık yaşadı.

Gönüllüler, bu şekilde 30'a yakın kadınla görüşüp hem günün kutladı hem de karanfil verdi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Kızılay, Mart, Ağrı, Güncel, Haberler

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