Ağrı'da Kızılay gönüllüleri mezarları onarıp çevre temizliği yaptı
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Ağrı'da Kızılay gönüllüleri mezarları onarıp çevre temizliği yaptı

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri mezarları onarıp çevre temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri mezarlıkta çevre temizliği yaparak bazı mezarlıkları onardı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri mezarlıkta çevre temizliği yaparak bazı mezarlıkları onardı.

Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesinde Fatih Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığını ziyaret etti.

Ellerine aldıkları poşetlerle mezarlıkta çevre temizliği yapan gönüllüler, yazıları silinen bazı mezarlarda da onarım çalışması başlattı.

Mezarların üzerinde bulunan yabani otları temizleyen gönüllüler, bazı mezarlı da onardı.

Gönüllüler mezarlara karanfil bıraktıktan sonra etkinliği tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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