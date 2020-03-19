Ağrı'da Kızılay gönüllüleri broşürlerle vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirdi Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 kuralın olduğu broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 kuralın olduğu broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklara giden Kızılay gönüllüleri, iş yerlerinin camlarını broşür asarak virüs salgını konusunda esnafa uyarılarda bulundu.

Gönüllüler, vatandaşlara da broşür dağıtarak, el yıkama, yakın mesafe ve bulundukları ortamı sık sık havalandırmaları konusunda uyardı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, vatandaşların daha bilinçli olması ve bilgilendirilmesi konusunda 500 broşür dağıtım çalışması yaptıklarını söyledi.

Bakanlığın belirttiği 14 kuralı vatandaşlara anlattıklarını ifade eden Tatlı, "Yaklaşma mesafesinden doğru el yıkama tekniklerine kadar yurt dışından gelenlere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Gençler çok duyarlı maske takıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA