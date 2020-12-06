Ağrı'da kısıtlama nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldı

Ağrı Kızılay gönüllüleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılama noktasında zorluk yaşayan engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara gıda destek kolileri dağıttı.

Korona virüs vakalarında yaşanan artışın önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi ile ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Ağrı Kızılay gönüllüleri ekipleri de kısıtlama nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerini tek tek ziyaret ederek gıda destek kolisi dağıttı. Kapı kapı gezerek yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kızılay ekipleri, çocuklara da oyuncak hediye etti.

"Yardıma muhtaç vatandaşlarımızı pandemi sürecinde sürekli desteklemeye devam edeceğiz"

Kısıtlamalar nedeniyle yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini dile getiren Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Korona virüs pandemisinden dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bizler de Kızılay Ağrı Şubesi olarak cumartesi ve pazar günü için ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı ilimizde tek başına yaşayan yaşlı, engelli ve hiç kimsesi olmayan vatandaşlarımıza gıda kolisi, temizlik malzemeleri ve su gibi temel ihtiyaçları giderebilecek yardımları bu vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu tür durumlarda hayat bu tip vatandaşlarımız için çok daha zor bir hal alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç vatandaşlarımız için yapılan yardımlar Kızılay'a üye hayırseverler tarafından karşılanıyor. Bizler de Kızılay gönüllüleri olarak Ağrı merkez ve ilçelerinde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlarımızı pandemi sürecinde sürekli desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ağrı'da günlük 3 binin üzerinde kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını, yemek veremedikleri kişilere de gıda desteğinde bulunduklarını kaydeden Tatlı, pandemi süreci boyunca yardıma muhtaç vatandaşların yanında olacaklarını sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı