Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da trafik polisi ekiplerince yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da trafik polisi ekiplerince yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık'tan bu yana denetim yaptı.

Ekipler, Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van ve Ağrı-İran kara yolları üzerinde yaptığı uygulamada, 102 aracı denetledi.

Kış lastiği denetimlerinde 33 araç sürücüsüne toplam 17 bin 758 lira ceza uygulandı.

Soğuk havada denetimlerini sürdüren ekiplerin çalışması, drone ile görüntülendi.

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title