Ağrı'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu
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Doğubeyazıt, Güncel

Ağrı'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu

Doğubayazıt ilçesinde kırsal alanda silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

19.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:04
Ağrı'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu

Doğubayazıt ilçesinde kırsal alanda silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

İlçenin Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, mahalleyi çevreleyen tepe üzerinde yaptıkları araştırmada silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

İsminin Ramazan İnanç olduğu öğrenilen kişinin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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