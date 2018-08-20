Ağrı'da "Kırmızı Düdük" Uygulaması
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Bölge ekipleri, denetledikleri araçlardaki çocuklara büyüklerini hata yapmaları halinde uyarmaları için kırmızı renkli düdük hediye etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Bölge ekipleri, denetledikleri araçlardaki çocuklara büyüklerini hata yapmaları halinde uyarmaları için kırmızı renkli düdük hediye etti.
Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan uygulamaya katıldı.
Kurban Bayramı'nda olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen uygulama kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı renkli düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.
Vali Elban, uygulama sırasında araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmalarını tembihledi.