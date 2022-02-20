Ağrı'da kırağı tutan ağaçların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi

AĞRI (AA) - Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Ağrı'da, kırağı tutan ağaçlar köylere ayrı güzellik kattı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kentte, beyaz örtüyle kaplı dağlık köylerde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Kırağıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçlar, Murat Nehri ve Aladağlarla bütünleşerek ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Karlı ova ve dağlarla ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar, AA ekibince dron ile havadan görüntülendi.