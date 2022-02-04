Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı - Haberler
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Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağrı'da kent merkezine inen kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı

Ağrı'da, kent merkezine inen kurt, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Ağrı'da, kent merkezine inen kurt, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezine kurt indiği yönünde gelen ihbar üzerine Fırat Mahallesine gitti. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine inen kurt, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda uyuşturucu iğne ile etkisiz haline getirilerek tedavi edilmek üzere Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hayvan bakımevine getirildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Veteriner, Fırat, Ağrı, Yerel, Haber

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