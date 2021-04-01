Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu
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Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu Ağrı'da aynı mahallede yaşayan kedi ve köpeğin dostluğu gülümsetti.

Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu

AĞRI - Ağrı'da aynı mahallede yaşayan kedi ve köpeğin dostluğu gülümsetti.

Ağrı'da Bulut Mahalle'sinde yaşayan sokak kedisi ve sokak köpeğin samimi dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalle sakinlerinin sahiplendiği ve mahallenin maskotu haline gelen sokak köpeğinin yanında bulunan kediyle oynaması gülümsetti. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kedinin köpeğe masaj yaptığı anlar ise kedi ve köpeğin aralarındaki bağı gözler önüne serdi.

Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu
Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu
Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu
Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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