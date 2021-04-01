Ağrı'da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu

Ağrı'da aynı mahallede yaşayan kedi ve köpeğin dostluğu gülümsetti.

Ağrı'da aynı mahallede yaşayan kedi ve köpeğin dostluğu gülümsetti.

Ağrı'da Bulut Mahallesi'nde yaşayan sokak kedisi ve sokak köpeğinin samimi dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalle sakinlerinin sahiplendiği ve mahallenin maskotu haline gelen sokak köpeğinin yanında bulunan kediyle oynaması gülümsetti. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kedinin köpeğe masaj yaptığı anlar ise kedi ve köpeğin aralarındaki bağı gözler önüne serdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı