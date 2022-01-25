Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin ile 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirildi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir tırda yapılan aramada keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin ile 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir tırda arama yaptı.

Ekipler, sert keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin maddesi ile bez valizin sırt kısmında 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.