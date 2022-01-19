Ağrı'da "Kazanım Değerlendirme Uygulamaları" toplantıları yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezi ve Taşlıçay ilçesindeki 8'inci ve 12'nci sınıflara yönelik yapılan "Kazanım Değerlendirme Uygulamaları" değerlendirme toplantılarına katıldı.

TAŞLIÇAY, AĞRI (Bültenler) - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başkanlığında, milli eğitim yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla il merkezi ve Taşlıçay ilçesindeki 8'inci ve 12'nci sınıflara yönelik yapılan "Kazanım Değerlendirme Uygulamaları" değerlendirme toplantılarında, Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmen Selçuk Şimşek tarafından okullarda yapılan kazanım değerlendirme analizleri hakkında bilgi verildi.

Taşlıçay ilçesindeki toplantının ardından Öğretmenevinde incelemelerde bulunan ve yöneticilerden bilgi alan Kökrek, buradan Fatma Turan İlkokulu ile Nurali Turan Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelip bir süre sohbet etti. Öğretmenlerin öneri ve isteklerini dinleyen Kökrek, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca'yı makamında ziyaret edip ilçe eğitimi, yürütülen projeler ve ilçenin eğitim kalitesini artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunan Kökrek, ilçelerdeki 8'inci ve 12'nci sınıflara yönelik yapılan "Kazanım Değerlendirme Uygulamaları"değerlendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.

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