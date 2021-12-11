Ağrı'da kaza yapan otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı - Haberler
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Ağrı'da kaza yapan otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı

Ağrı'da kaza yapan otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı.

Uzman Çavuş R.B.G. yönetimindeki 81 ABL 952 plakalı otomobil, İshak Paşa Sarayı yolu Sarıgül Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Uzman Çavuş E.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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