Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
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Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 42 yaşındaki zihinsel engelli Işık Y., AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

31.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:38

Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 42 yaşındaki zihinsel engelli Işık Y., AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Dün sabah saatlerinde evden çıkan ve geri dönmeyen Işık Y.'den haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Gelen ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, zihinsel engelli olan Işık Y.'nin bulunması için çalışma başlattı. 8 kişilik AFAD ve jandarma ekibi, aramalarını Yukarı Köşk köyü çevresinde yoğunlaştırdı.

Uzun süren çalışmaların ardından köye 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda Işık Y.'yi bulan ekipler, sağlık kontrolünden geçirilmesi için kadını İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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