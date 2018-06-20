Ağrı'da Kaybolan Leyla'nın Babası: Çok Umutluyum ve Neşeliyim

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün tamamlandı.

"BUGÜN ÇOK UMUTLUYUM, NEŞELİYİM"

Baba Nihat Aydemir, tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin çok umutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Çocuğum kesinlikle dışarıda bir yerde. Geleceğine de inanıyorum. Yalnız onu götüren adam belki korkuyordur. Ama Allah rızası için onu başka bir yere bıraksın. Biz de Leyla'yı alalım. Ben bir yere gittim, araştırdım. Ona yemek veriyor. Kızım yemek yemiyor. Çocuğuma süt versin ve onu bir yere bıraksın. Allah rızası için biz de çocuğumuzu alalım. Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum."

"KORKUYORLARSA HASTANEYE, KARAKOLA BIRAKSINLAR"

Kızını kaçıran kişi ya da kişilerin köye geri getirme korkusu yaşayabileceklerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti: "Korkuyorlarsa bir hastaneye, karakola bıraksınlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizim emniyet güçlerimiz var. Onlara yakın bir yere bıraksın. Sağ olsunlar emniyetimiz de alıp bize teslim eder. Ben bunu bekliyorum o adamdan. Rica ediyorum. Eğer onda biraz merhamet varsa kızımı bıraksın. Biz perişan durumdayız."

"ERDOĞAN'DAN YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızının bulunmasına yönelik yardım talebinde bulunan Aydemir, "Allah rızası için bize yardım etsin. Sayın cumhurbaşkanımız ne gerekiyorsa yapsın. Ben ona inanıyorum." dedi. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden destek telefonları aldığını sözlerine ekleyen Aydemir, özellikle 300 bin lira ödülü karşılamak isteyenlerin yoğunlukta olduğuna dikkati çekerek, kendisini arayarak bu desteği veren herkese teşekkür etti.