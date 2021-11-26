Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Haberler
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Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Akbudak köyünde köpeğini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Akbudak köyünde köpeğini kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinin Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan'ın köpeği kayboldu. Kıllıaslan, köpeğini kırsal kesimde aramaya başladı. Arama çalışması sırasında Akbudak köyünde kayalıklarda köpeğinin mahsur kaldığını fark eden Kıllıaslan, köpeğini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Erkan Kıllıaslan, Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, Kıllıaslan ve köpeğini mahsur kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı. - AĞRI

Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

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