Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dağlık alandaki yüksek kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekibi ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Ayrancı köyünde, otlattığı hayvanların bir kısmı dağlık alandaki yüksek kayalıklara kaçan çiftçi Ali Paşa Dursun, hayvanları kendi çabasıyla kurtarmak istedi.

Hayvanları kayalıktan indiremeyen Dursun itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik korucuları, hayvanları mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 3 saatlik zorlu çalışmanın ardından halat yardımıyla kurtarılan 8 hayvan, Dursun'a teslim edildi.

Hayvanların kurtarıldığına sevinen Dursun ise ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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